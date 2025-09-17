Economía en llamas: El riesgo de recesión en Argentina llegó casi al 100%

El último reporte difundido por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)indicó que la probabilidad de que la economía argentina ingrese en recesión subió a 98,61% en agosto, frente al 56,16% registrado en julio. El dato, incluido en el relevamiento mensual sobre el Índice Líder, marca un aumento de más de 42 puntos porcentuales en apenas un mes y generó señales de advertencia sobre la marcha de la actividad económica.

El informe centraliza su atención en la evolución del IL, al que define como un instrumento “que busca anticipar los cambios de fase del ciclo económico, particularmente señalando los momentos de salida de la expansión y de entrada en recesión”. Este índice se construye a partir de diez series mensuales. El documento identifica como componentes para agosto de 2025 los siguientes:

Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC)

Índice Merval Argentina

Agregado Monetario M1

Precio FOB oficial de habas de soja

Ventas de autos a concesionarios

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Despacho de cemento al mercado interno

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia

En este contexto, el resultado más destacado del nuevo informe es la probabilidad de recesión estimada, obtenida a partir de la evolución del propio IL. Según informa la UTDT, “La probabilidad de salir de la fase expansiva se ubica en 98,61%”. Esta cifra corresponde al mes de agosto de 2025 y representa un salto marcado respecto al mes anterior. El documento detalla que en julio la probabilidad resultó de “56,16%”. De este modo, el avance de la estimación en apenas treinta días supera los 42 puntos porcentuales, posicionándose como el valor más alto desde 2018.

El reporte de la UTDT explica la función central del indicador: “El Índice Líder (IL) está diseñado para anticipar los puntos de giro en el ciclo económico argentino. Para ello, resume la información contenida en una serie de variables que tienden a cambiar de tendencia antes que el ciclo económico general. De este modo, es posible anticipar con cierto grado de probabilidad la salida de la fase expansiva y el ingreso en una recesiva”.