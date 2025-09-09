Tras las elecciones subió el dólar y pone en alerta al mercado automotor

El inicio de septiembre genera preocupación en el sector automotor argentino. Tras la caída de La Libertad Avanza frente contra Fuerza Patria en las elecciones de Buenos Aires y la fuerte suba del dólar, las automotrices monitorean con atención la demanda de autos 0 km y la evolución de las tasas de interés.

Agosto ya había mostrado números negativos, con una caída del 13,7% en los patentamientos respecto a julio, y ahora se espera un mes “planchado”, con compradores cautelosos. Un alto ejecutivo de una terminal comentó a NoticiasArgentinas: “Hay menos consultas en las concesionarias. Se está frenando el impulso que traía el mercado. Quizá sea por la incertidumbre y por las señales que la gente recibe”.

El comprador de un auto 0 km también considera la inversión futura: cualquier aumento del dólar repercute directamente en los precios.

Algunas automotrices ya aplicaron ajustes: Stellantis incrementó sus precios un 0,5% en agosto y mantiene bonificaciones en efectivo y ventas financiadas, mientras que Volkswagen anticipa un aumento promedio del 3,9% en septiembre. Desde las concesionarias recomiendan cautela: “Frenar ventas hasta que las marcas definan sus movimientos y ver cómo evolucionan los precios, tanto en pesos como en dólares. La decisión final dependerá de la combinación entre la cotización del dólar y la política comercial de cada fabricante”