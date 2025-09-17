Así votaron los diputados nacionales por Salta los vetos de Milei

Como viene sucendiendo en las últimas sesiones, el voto a favor de Milei en la Cámara de Diputados de la Nación se concentra en sus tres únicos representantes: Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno.

Del otro lado, se ubicaron Emiliano Estrada y los saencistas Pablo Outes, Pamela Calletti y Yolanda Vega, que votaron en contra del veto al Financiamiento Universitario y emergencia Pediátrica en el Garrahan.

En medio de una masiva marcha universitaria en todo el país, que también se replicó en Salta, la Cámara de Diputados dio un fuerte respaldo a la universidad pública y a la salud pediátrica al insistir con las leyes originales aprobadas por el Parlamento. En la Ley Garrahan, el rechazo al veto obtuvo 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, mientras que en la Ley de Financiamiento Universitario la votación fue de 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

 Ambas iniciativas pasan ahora al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.

