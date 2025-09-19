Comienza el finde con máximas de 30°C pero la primavera llega con descenso

La primavera se adelantó en Salta ya que hace unos días venimos disfrutando de máximas muy agradables, hasta incluso precipitaciones.

Para este viernes la máxima alcanzará los 32°C, pero ojo, que si bien el día permanecerá parcialmente nublado para la noche se esperan tormentas aisladas según informa el Servicio Meteorológico Nacional.

El sábado llegará al pico del fin de semana, ya que la máxima será de 34°C con una mínima de 17°C con un cielo algo nublado.

El domingo, llega la primavera con un cielo parcialmente nublado y descenso de temperatura, alcanzando solamente los 26°C de máxima con una mínima de 15°C.