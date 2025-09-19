La senadora Sonia Magno reclamó el mantenimiento de la Ruta 40

La senadora por San Carlos, Sonia Magno reiteró su preocupación por el deterioro de la Ruta Nacional 40 en los tramos que atraviesan su departamento y es que de acuerdo a sus declaraciones, el deterioro entre Angastaco y Molino es "un cuatro o cinco sobre diez".

La senadora Silvia Magno advirtió sobre el deterioro de la ruta que une Angastaco con San Carlos y Cafayate, un corredor clave para vecinos y turistas del Valle Calchaquí.

“En algunos lugares está intransitable. Antes se hacía mantenimiento cada 15 días y ahora se dejó de hacer”, señaló la legisladora, quien advirtió que el mal estado no solo afecta al turismo, sino también la vida cotidiana de los habitantes, deteriorando sus vehículos y dificultando trámites.

Magno cuestionó la inacción de Vialidad Nacional y destacó los trabajos realizados por la provincia. Reiteró que el Valle Calchaquí necesita infraestructura vial segura y en condiciones para garantizar conectividad, seguridad y desarrollo turístico.