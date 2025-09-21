La fe y la cultura pintadas en 150 metros: Nuevo mural en la rotonda de Limache

Municipal21/09/2025
murallimache

La rotonda de Limache luce un nuevo mural de 150 metros de extensión, creado por el artista Emilio Haro Galli junto a su hijo Sacha. La obra, que demandó más de 15 días de trabajo, forma parte del Plan de Intervenciones Artísticas y Muralismo impulsado por la Municipalidad de Salta.

El mural rinde homenaje a los peregrinos que llegan cada año a la ciudad movilizados por la fe, e incorpora además referencias a distintas profesiones y a los Héroes de Malvinas.

 “Buscamos reflejar la fe, las creencias populares y la vida cotidiana de los pueblos”, expresó Haro Galli, reconocido artista con más de 50 años de trayectoria, cuya obra ha trascendido fronteras en América y Europa.

La intervención se integra a un proyecto mayor en el puente de la rotonda, de más de 2.400 m², donde trabajan distintos grupos artísticos:

Heber Artazar, con temática de peregrinos y símbolos del Milagro.
Santa Chamba, con murales de animales peregrinos y compañeros de los salteños.
Ian Cubei, con un homenaje a los héroes de Malvinas.
Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca embellecer el espacio público, fortalecer la identidad cultural y poner en valor el talento local, con más murales previstos en distintos puntos de la ciudad.

