Alcohol, fuga y vergüenza en Quijano: Destrozaron una camioneta y huyeron

La tranquilidad de la madrugada del domingo en Campo Quijano se rompió a las seis de la mañana, cuando un automóvil embistió de lleno contra una camioneta estacionada sobre avenida 9 de Julio al 300, propiedad de una familia, según informó un medio local.

El conductor escapó marcha atrás sin brindar ayuda, pese a los gritos desesperados de los vecinos. La familia intentó seguirlos y descubrió que los jóvenes se ocultaron en una vivienda de calle 20 de Febrero.

El hecho sumó indignación: la Policía no respondió de inmediato al llamado al 911, y más tarde se comprobó que los responsables no tenían seguro vigente. Como prueba irrefutable, la patente del vehículo quedó incrustada en la camioneta destruida.

“Del dicho al hecho, hay mucho que ver”, expresó Marta Leiva, dueña del vehículo, ante la promesa de los jóvenes de reparar los daños.