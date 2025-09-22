Caso "Oreja" Martínez: Dictaron prisión preventiva para el acusado del homicidio

En Orán, el juez Raúl Fernando López dictó prisión preventiva para un hombre de 44 años imputado como presunto autor del homicidio calificado de Cesar Daniel “Oreja” Martínez. La decisión se tomó tras una audiencia en la que se analizaron los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, en atención a la gravedad del hecho.

El acusado había permanecido prófugo desde 2023, cuando se produjo el homicidio ocurrido el 12 de noviembre en el barrio Osvaldo Pos de Orán. Según la investigación, un grupo de al menos cuatro personas llegó al domicilio donde Martínez cumplía detención domiciliaria y le disparó mientras se encontraba en el jardín de la vivienda. Doce de los disparos impactaron en la víctima, tras lo cual los agresores huyeron en motocicletas.

Durante las pesquisas, se revisaron cámaras de seguridad que permitieron seguir parte del recorrido de los agresores. Una de las motocicletas involucradas chocó con un automóvil cerca de un supermercado, lo que facilitó su identificación y llevó finalmente a la detención del imputado.

La defensa había solicitado un cambio de calificación a homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y la libertad o arresto domiciliario del acusado, pedidos que fueron rechazados por el juez. La Unidad Fiscal sostuvo la necesidad de la prisión preventiva debido a la peligrosidad y la complejidad del caso.