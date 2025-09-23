Coimas en ANDIS y $Libra en la mira: Hoy citan a Karina Milei y funcionarios clave

La oposición seguirá marcando la agenda legislativa en la Cámara de Diputados y hoy se volverá a poner en el centro los escándalos que involucran a los hermanos Javier y Karina Milei.

A las 14 horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud tratarán pedidos de interpelación sobre las supuestas coimas en ANDIS, incluida la secretaria general de la Presidencia, señalada en la causa. El ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, filtró audios que destaparon el escándalo y generaron repercusión mediática, judicial y política.

A las 16 horas, la comisión investigadora de la criptoestafa Libra retomará su actividad. Se evaluará la citación testimonial de Karina Milei, mencionada como anfitriona de reuniones con promotores de la fallida criptomoneda. También se suman otras citaciones a funcionarios del Gobierno vinculados al caso.

La secretaria general de la Presidencia partió junto a Milei a Estados Unidos en la gira por ese país, por lo que su presencia está descartada.

Mañana a las 13 horas, la comisión de Presupuesto y Hacienda comenzará a delinear la hoja de ruta del proyecto de Presupuesto 2026 anunciado por Milei, mientras la oposición busca mantener la presión política y mediática sobre el Gobierno.