La ausencia de "Los Bybys" desató la bronca en La Merced: Rebencazos, daños y balas de goma

En La Merced tuvo lugar un evento privado en la cancha local donde estaba prevista como actuación principal la presencia de Los Bybys, el grupo mexicano reconocido por sus cumbias románticas, pero lejos que el amor reine en el aire, volaron balas de goma y elementos contundentes.

A las 2 de la mañana estaba prevista la actuación del grupo, pero nunca se presentó, por lo que un DJ intentó sostener la noche, pero la reprobación del publico por la ausencia se hizo sentir.

La Policía debió ingresar a las 3 de la madrugada para despejar el predio, lo cual derivó en un descontrol que implicó personas rompiendo sillas, gazebos y enfrentándose entre sí.

La violencia se pudo ver en los videos que circularon en las redes sociales donde dos mujeres se golpeaban entre si participando una tercera propinando rebencazos, además de un enfrenamiento entre muchos de los presentes con los efectivos policiales.

Tal fue la magnitud del descontrol, que la Policía comenzó a disparar balas de goma informó Valle de Lerma Hoy. Por la situación varias personas resultaron lesionadas con daños materiales en el predio.

La productora no se expidió al respecto ni tampoco reembolsó los $18.000 de la entrada, algo que los participantes solicitaban.