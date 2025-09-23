Franco Mastantuono marcó su primer gol con la camiseta del Real Madrid

El argentino exRiver, Franco Mastantuono, marcó su primer gol con la camisera del Real Madrid.

Los dirigidos por Xabi Alonso se enfrentan esta tarde de martes al Levante por la Liga Española, donde el equipo lidera la tabla y es secundado por el Barcelona.

El marcado los abrió Vinicius Júnior a los 27 minutos del primer tiempo, tras recibir un pase de Valverde en el lado derecho del rectángulo mayor, encaró a Diego Pampín y Jon Ander Olasagasti y sacudió un disparo de tres dedos que se coló en el palo más lejano de Mathew Ryan.



10 minutos después, una recuperación de Álvaro Carreras derivó en un contragolpe letal conducido por Vinicius. Con panorama, el brasileño vio solo al argentino para concretar la conexión sudamericana. Allí, Mastantuono se encaminó al área, enganchó para abrirse un hueco ante la marca de Adrián De la Fuente y asestó un derechazo preciso y elevado para marcar su primer tanto desde su llegada al Real Madrid.



Es el primer tanto del argentino en tierras españolas.