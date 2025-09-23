El mercado reacciona a la reunión Milei-Trump: Bonos en alza y caída del Riesgo País

Luego de la reunión entre Donald Trump y Javier Milei, los bonos argentinos subieron un 7 % y el riesgo país bajó a 1.023 puntos básicos, tras el anuncio de auxilio financiero del Tesoro estadounidense a nuestro país.

La reunión entre los jefes de Estado duró aproximadamente 15 minutos. En ese marco, el presidente norteamericano remarcó: "Javier Milei ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso", y, por último, reiteró su completo respaldo, alegando: "Tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente”.

El encuentro fue bien recibido por parte del gobierno nacional, ya que contribuyó a cierta estabilización del mercado. Esta percepción fue acompañada por las nuevas medidas económicas que está llevando adelante el Ministerio de Economía para la acumulación de reservas, como la reducción a 0 % de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes argentinas.