Conmoción en Villa Las Rosas: Hallan cuerpo en plena vía pública

Momentos de conmoción y perplejidad se vivieron durante el mediodía de este martes en la zona este de la ciudad de Salta, cuando se reportó el aparente hallazgo de un cuerpo sin vida, el cual fue divisado en la vía pública. ¿Qué pasó?

Los detalles y pormenores fueron compartidos por el medio El 10 TV, quienes desde el barrio de Villa Las Rosas mostraron las imágenes del operativo policial que se montó para el retiro de un cuerpo, el cual habría sido divisado por los vecinos de la zona

El hallazgo tuvo lugar en una de las calles paralelas a un establecimiento educativo, más precisamente de una escuela primaria. El alerta del hallazgo fue rondando el mediodía, con un operativo de la Policía de Salta en la zona del reporte.

Con el tránsito cortado para que la fuerza y las unidades especiales pudieran hacer sus labores, los datos trascendidos indicaban que el cuerpo pertenecería a un masculino, aparentemente un joven, aguardándose más novedades sobre la identidad de quién sería el fallecido.