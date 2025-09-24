La abuela de Tiago mostró su dolor: "Te arrebataron de mí, te asesinaron como un animal"

Con profundo dolor, la abuela de Tiago Mendoza de tan solo 16 años se expresó desde la plaza Santa Marta, donde su nieto fue asesinado.

En un banco de dicha plaza, la mujer totalmente quebrada pero firme en su pedido lloraba y expresaba que "Te amo hijo, te extraño Tiago, te arrebataron de mí. ¡Señor! Mira mi dolor. ¡Padre mira mi dolor!".

La mujer remarcaba, mientras lloraba arrodillada y recorriendo el banco, donde el joven fue atacado que: "Quiero Justicia por mi hijo. Acá es donde mi hijo se desangró, lo asesinaron como un animal. Tiene que salir a la luz, quiero saber".

Además clamaba el cambio en las leyes que modifique la Ley de imputabilidad: "Que cambien las leyes, que bajen la imputabilidad, que pague el que mató a mi hijo. Yo no lo tengo, lo extraño a cada momento. No hizo nada malo".