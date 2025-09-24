Conectividad internacional en alza: La conexión Salta-Panamá es una realidad

La ruta Salta-Panamá vuelve a retomarse en la provincia, con nuevas apuestas en esta conexión internacional que busca crear lazos y desarrollar la economía regional tanto de origen como destino.

Lorena Gasser, Gerente Interior de Copa Airlines, comentó en Sin Vueltas la importancia de esta conectividad, tratándose de un hito que colocará a Salta en el mapa de América, no solo para llevar a pasajeros al exterior sino para ser receptores de más turismo internacional.

Con esta nueva conexión 17 ciudades de Estado Unidos que se conectan a Panamá podrán tomar este destino turístico para llegar a Salta tras 6 horas de vuelo, además vía Panamá se trazarán más de 85 destinos que acompañarán al desarrollo turístico de Salta.

“Copa donde pone un vuelo desarrolla dos puentes y el impacto se genera en las económicas regionales, trabajamos en origen como destino y hace que el desarrollo vaya creciendo” comentó Gasser en diálogo con el periodista Federico Storniolo.

Con el arribo del primer vuelo a Salta, Copa Airlines se sigue posicionando en el país, conectando ahora no solo a Salta y Tucumán, sino también con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

Hizo hincapié en la oportunidad que ofrece Copa Airlines con tarifas competitivas, dinámicas y promocionales, además cuentan con un Stock Over, que permitirá a los pasajeros realizar una parada en su viaje de hasta una semana sin costo adicional en su tarifa, por lo que podrán visitar dos destinos en uno.

Los vuelos serán los lunes, miércoles y viernes desde Salta a Panamá, con regreso el día anterior y podrán consultar en agencias de viaje o en el call center de Copa Airlines.

Por su parte, el Gerente Regional de Copa Airlines, Cristian Rodríguez, expresó la felicidad de inaugurar la ruta, que brindará también la posibilidad al turista de combinar Tucumán y Salta, ya que ambos destinos contarán con diferentes días de operación.

“No solamente conectamos destino, desarrollamos negocios, acercamos intercambio cultural, conectamos personas y familias”.

Resaltó la predisposición y trabajo de los actores del sector turismo para que esta ruta sea una realidad: “Es un trabajo en conjunto y es bueno ver que todos los actores estamos bien alineados en eso. Queremos que salgan más frecuencias en el futuro” finalizó.