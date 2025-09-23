A partir de octubre FlyBondi aumenta la frecuencia de los vuelos Salta - Buenos Aires

Flybondi, la aerolínea low cost de Argentina, anunció un aumento de frecuencias en varias de sus rutas nacionales a partir de octubre, con el objetivo de mejorar la conectividad y potenciar el turismo interno. Entre los destinos que recibirán más vuelos se encuentra Salta, que pasará de 14 a 18 frecuencias semanales desde octubre.

La compañía destacó que este refuerzo forma parte de la preparación para la temporada de verano 2025/2026, con más conectividad, nuevos destinos y rutas. Además de Salta, también se incrementarán los vuelos hacia Jujuy, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Posadas, Neuquén, Puerto Iguazú y San Juan.

Flybondi opera actualmente 30 rutas, 17 nacionales y 8 internacionales hacia Brasil, Perú y Paraguay. Desde que comenzó a operar en 2018, transportó a más de 16 millones de pasajeros, de los cuales un 20% voló en avión por primera vez. La aerolínea cuenta con una flota de 15 aviones y tiene una cuota de mercado doméstica del 17%.

Con esta expansión, Salta se suma a los destinos reforzados, ofreciendo más opciones a los pasajeros locales y turistas que quieran viajar al norte del país durante la próxima temporada.