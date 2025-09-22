Desde mañana, Salta vuelve a tener conexión aérea directa con Panamá

A partir de mañana martes 23 de septiembre, Salta recuperará su conexión aérea internacional con Panamá, un hecho clave para la proyección turística y comercial de la provincia.

Copa Airlines inaugurará la ruta Salta–Panamá con tres frecuencias semanales, lo que permitirá a los pasajeros viajar sin escalas al hub de Tocumen y desde allí conectar con más de 80 destinos en 32 países.

Los vuelos llegarán al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes los martes, jueves y domingos a las 00:24, mientras que los regresos serán lunes, miércoles y viernes a las 02:01. La aerolínea operará la ruta con aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 166 pasajeros.

Con esta nueva conexión, Salta suma otro destino internacional directo junto a Lima, Asunción y, próximamente, Florianópolis. Además, se refuerza su rol como centro de conectividad en el norte argentino, con 117 frecuencias semanales hacia seis destinos nacionales.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, celebró el avance y aseguró que “la llegada de Copa Airlines marca un antes y un después en nuestra conectividad. Este vuelo no solo abre las puertas a más turistas internacionales, sino que también potencia nuestras economías regionales”.

De este modo, Salta consolida su posicionamiento como hub aéreo del norte argentino y amplía su proyección internacional, acercando la provincia a mercados estratégicos de América, el Caribe y Europa.