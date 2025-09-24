Caso Jimena Salas: “¡Mienten, asesinos son ustedes!”, expresó Damián Saavedra en redes

Este miércoles 24 de septiembre se dio inicio a la Audiencia debate en contra de los dos hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Pero horas antes de que se diera inicio, mientras goza de prisión domiciliaria, uno de los acusados, Carlos Damián Saavedra, hizo un posteo en su cuenta de Facebook, donde se defiende de todas las acusaciones de parte de la fiscalía como de la querella.

Mirá el posteo del acusado.