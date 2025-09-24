Empleados de Vialidad Provincial denunciaron presuntas estafas con préstamos por Whatsapp

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, delegación San Lorenzo, imputó de forma provisional a dos hombres de 18 y 29 años como coautores del delito de estafa, en seis hechos, en concurso real.

Luego de la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, que estas personas permanezcan detenidas, mientras se cumplen medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

La investigación de la Fiscalía inició ante las denuncias de seis empleados de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Salta, quienes entre los meses de mayo y agosto de este año detectaron descuentos en su recibo de sueldo correspondientes al pago de préstamos que nunca habían solicitado y que habrían sido gestionados a través del Sindicato SITRAVPS.

Desde la Fiscalía se dio intervención a Unidad Especial de Investigaciones del CIF, que logró individualizar al sospechoso empleado de la misma repartición que los damnificados, quien habría solicitado los préstamos a través de la aplicación WhatsApp. También se identificó a un segundo hombre, encargado de retirar el dinero en forma personal o, en otras ocasiones de recibirlo mediante transferencia a su cuenta personal.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal Ramos Ossorio solicitó órdenes de allanamiento para los domicilios de los investigados, donde se concretaron sus detenciones y el secuestro de elementos de interés para la investigación.

También se allanó la sede sindical, donde se secuestraron diversos elementos, ya que se considera que el mecanismo de otorgamiento de los prestamos presentaba irregularidades que serán analizadas.