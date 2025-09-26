"El único espacio que puede frenar a Milei es Fuerza Patria y en Salta lo representa Juan Manuel Urtubey”

El diputado nacional mandato cumplido Lucas Godoy remarcó en Sin Vueltas, la importancia de la unidad alcanzada en torno a la figura de Juan Manuel Urtubey y cuestionó duramente las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, a las que calificó de “autoritarismo” y de favorecer exclusivamente al sector financiero en detrimento de la mayoría del pueblo argentino.

“Hemos logrado esa unidad imprescindible, necesaria para poner freno a las políticas de Javier Milei, porque acá estamos hablando de democracia y antidemocracia, de un gobierno autoritario que lo único que ha hecho es beneficiar a los sectores financieros. Miren lo que está pasando con el dólar, con el endeudamiento, y cómo se restringen los recursos para discapacidad, salud y educación. Para ellos no hay plata, pero para bancar la timba financiera sí lo hay”, expresó Godoy.

El dirigente salteño destacó que Fuerza Patria, espacio que en la provincia encabeza Urtubey, “es el que puede frenar tajantemente estas políticas liberales que están haciendo tanto daño al pueblo argentino”. En ese sentido, resaltó la madurez de distintos dirigentes que priorizaron la unidad por encima de intereses personales: “Podemos hablar de muchísimos dirigentes que no van a renovar su cargo, sin embargo, no rompieron ni desunieron, sino que se pusieron a disposición”.

“En definitiva, es democracia o autoritarismo, constitucionalismo social o un liberalismo que provoca un ajuste dañando a la mayoría del pueblo argentino. Estamos hablando de cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, miles de pymes y kioscos cerrados, jubilaciones congeladas y leyes vetadas que buscaban resolver esos problemas” planteó Godoy.

El exdiputado también subrayó el rol central del Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo: “Por eso Milei agrede tanto al Congreso. Hoy diputados y senadores son los que están sosteniendo un poco de razonabilidad en la política argentina. Esta elección es clave porque necesitamos tener el número, no solo para impulsar leyes, sino también para frenar aquellas que provocan tanto daño”.

“Urtubey desde un principio se opuso a las políticas de Milei porque veía el peligro que generaban. Fue tres veces gobernador, diputado nacional, y tiene una espalda política que le permitirá en el Senado impulsar políticas públicas, no ser una marioneta que sube y baja la mano. Necesitamos dirigentes que hagan valer su voz mirando a la Argentina, pero también a Salta y al NOA. Juan tiene todas esas capacidades” reivindicó Godoy.

Finalmente, sostuvo que el exgobernador logró reconciliar diferencias y priorizar lo esencial: “Se ha alcanzado esta unidad dejando de lado disputas menores, porque lo que vivimos hoy es una etapa prioritaria. Lo que está en juego es el futuro del país frente a un proyecto político que empobrece al 90% de la población para beneficiar a una minoría y entregar nuestros recursos naturales. Frente a eso, la unidad detrás de Urtubey es la alternativa que puede frenar este modelo”.