Tras varias horas de trabajo, Vialidad Provincial y Policía de Salta despejaron la Ruta 40

Tras varias horas de trabajo Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta y trabajadores de Vialidad de la Provincia de Salta lograron despejar la Ruta Nacional 40 que se encontraba obstaculizada desde aproximadamente las 13:00 cuando se realizó el primer reporte.

De acuerdo a la información a la que accedió InformateSalta en diálogo con Prensa de la Policía de la Provincia de Salta, las labores llevaron varias horas hasta que pudo finalmente despejarse el camino cercano al paraje El Cajón.

El deslizamiento de piedras, tierra y arena ocasionó que el tránsito por la zona se encontrara interrumpido. Afortunadamente no se deben lamentar daños materiales ni víctimas del incidente.