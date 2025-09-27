Amplio operativo en barrios de la zona oeste de la capital: Detención y secuestro

La Policía de Salta desplegó este jueves un amplio Operativo de Protección Ciudadana en la zona Oeste Alta de Capital, con controles vehiculares, identificación de personas y fiscalización de talleres mecánicos.

El procedimiento se llevó a cabo en los barrios Las Costas, Islas Malvinas, San Ramón, La Loma, Virgen del Rosario, Jesús María, Divino Niño, Palermo III, Puerto Argentino, Villa Los Sauces, entre otros sectores.

Como resultado, se identificaron a 146 personas, se controlaron vehículos y se fiscalizaron 118 motocicletas. En ese marco, fue detenido un hombre con pedido de captura y se retuvo una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Dirección General de Investigaciones señalaron que este tipo de operativos tienen como objetivo reforzar la presencia policial en los barrios, mantener el contacto directo con los vecinos y atender sus inquietudes en materia de seguridad.