Zona Sur: Una camioneta perdió el control y terminó dentro de un canal

En la madrugada de este domingo, una camioneta perdió el control y se incrustó en un canal pluvial de la zona sur de la ciudad de Salta.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, en la intersección de avenida Ex Combatiente de Malvinas y Gambolini, donde el vehículo impactó de lleno contra la estructura y quedó parcialmente dentro del canal.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal policial y servicios de emergencia, quienes asistieron a los ocupantes y realizaron tareas de seguridad en la zona, además de iniciar las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre el estado de salud de las personas que viajaban en la camioneta, aunque las imágenes del impacto reflejan la magnitud del accidente.