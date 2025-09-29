Día del Empleado de Comercio: El SEC reunió a más de 2500 afiliados para su festejo

Este lunes 29 de septiembre, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) llevó adelante el tradicional Gran Picnic de la Familia Mercantil en el Camping de Atocha, en el marco de los festejos por el Día del Empleado de Comercio. La jornada reunió a miles de afiliados y sus familias, con música, sorteos y actividades recreativas.

En diálogo con InformateSalta, el secretario general del SEC Salta, César Guerrero, explicó que “si bien se celebra el 26 de septiembre, lo trasladamos al 29 para que todos los compañeros y compañeras puedan festejar en familia”.

"Para eso trabajamos, no solo por cuestiones gremiales sino también por el espacimiento y la diversión"

El predio comenzó a llenarse desde temprano. “A eso de las 14 horas habían entrado unas 2500 personas. Para eso está el sindicato, para eso trabajamos: no solo por las cuestiones gremiales sino también por el esparcimiento, la diversión y seguir haciendo respetar los derechos conseguidos, como es este día que es feriado nacional con el alcance que eso implica”, resaltó Guerrero.

También destacó el compromiso del sector privado para que los empleados puedan celebrar: “Hay que reconocer el acompañamiento del sector empresarial, hay más del 95% de acatamiento del cierre de los negocios. Estamos muy satisfechos de esta jornada hermosa que estamos viviendo”.

La celebración contó con bandas en vivo, sorteos, premios y espectáculos musicales. “Estamos desde las 9 de la mañana; ahora viene a cerrar el show ‘César y su grupo Felicidad’ de Jujuy, sorteos, y termina a eso de las 19 horas”, anticipó el dirigente.