Aguas del Norte y el municipio de Cerrillos anunciaron una histórica obra de saneamiento

Desde la Municipalidad de Cerrillos se anunció el inicio del proceso de licitación para una estación de bombeo cloacal sobre Ruta 21, en barrio Las Palmas. La obra constaría de una inversión superior a los $1.000 millones, el proyecto fue confirmado por el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún.

La obra se origina en gestiones del intendente Enrique Borelli y del senador Gonzalo Caro.

Esto permitirá trasladar los líquidos cloacales del barrio hacia la colectora máxima en Limache, garantizando de esta forma un servicio adecuado para cientos de familias que actualmente dependen de pozos comunitarios.

Mientras continúa avanzando la ejecución de la renovación total de las cañerías en el barrio Antártida Argentina, una obra que permitirá resolver los problemas históricos de presión y abastecimiento de agua.