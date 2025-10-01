Normalización de patentes: Salta aún está a la espera de una resolución judicial

La normalización de la entrega de patentes para vehículos 0 km en Argentina avanza, aunque persisten algunos desafíos. Desde el 1 de septiembre, el Ministerio de Justicia informó que la distribución de chapas metálicas se regularizó, tras adjudicar el proceso a dos empresas privadas y responsabilizar a la gestión anterior por las demoras infobae.

Sin embargo, una fuente cercana a los Registros Automotores, confirmaron a InformateSalta que en la provincia, aún se espera la respuesta de DIA S.A. a una demanda pendiente. Indicaron que se anticipa un allanamiento por parte de la empresa para resolver la situación. Una vez que se reciba una respuesta oficial, se brindará más información al respecto.

Mientars tanto, la reactivación de la entrega de patentes coincide con el retorno a la plena vigencia de las multas por circular sin patente, que vuelven a aplicarse tras la normalización en la entrega de matrículas, poniendo fin a la flexibilidad que se había tolerado durante la crisis de producción de chapas.

Para verificar la disponibilidad de su chapa patente, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA).