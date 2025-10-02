Qué dice el nuevo Código Penal que impulsa Milei: Tolerancia cero y penas más duras

El presidente Javier Milei presentó este jueves el proyecto de reforma del Código Penal que enviará al Congreso de la Nación, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante un acto en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Durante su discurso, Milei sostuvo que su gobierno busca “tolerancia cero” frente al delito y penas más severas. “El que las hace, las paga. Los juicios deben ser rápidos y los delincuentes cumplir la condena en la cárcel, para que los argentinos de bien puedan vivir en libertad”, afirmó.

"El que las hace, las paga"

El mandatario destacó logros de su gestión en seguridad, como la reducción de homicidios y la lucha contra el narcotráfico, y señaló que la reforma busca cambiar un sistema que, según él, limita la acción de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. “Si se aprueba esta reforma, quienes delinquen la van a pagar en serio”, remarcó Milei.

Principales cambios del proyecto

El proyecto endurece penas en numerosos delitos y propone la implementación del sistema acusatorio para agilizar los procesos penales. Entre las modificaciones se destacan:

Homicidio simple: de 8-25 años a 10-30 años.

de 8-25 años a 10-30 años. Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.

de 1 mes-1 año a 1-3 años. Lesiones por conducción imprudente: de 1-3 años a 2-6 años.

de 1-3 años a 2-6 años. Omisión de auxilio: de multa a 1-6 años; agravada a 2-8 años si hay víctimas menores de 13 o mayores de 65.

de multa a 1-6 años; agravada a 2-8 años si hay víctimas menores de 13 o mayores de 65. Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años; agravantes elevan el mínimo a 4 años.

de 3-6 años a 3-9 años; agravantes elevan el mínimo a 4 años. Robo y hurto: se incrementan penas mínimas y máximas, con figuras diferenciadas para “motochorros” y robos en vía pública.

se incrementan penas mínimas y máximas, con figuras diferenciadas para “motochorros” y robos en vía pública. Trata de personas: la pena máxima sube de 8 a 10 años, y en su modalidad agravada hasta 15 años.

la pena máxima sube de 8 a 10 años, y en su modalidad agravada hasta 15 años. Agresiones en manifestaciones: de 2-5 años; si son contra funcionarios o fuerzas de seguridad, hasta 9 años.

El proyecto también reduce la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, argumentando que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y son vulnerables a la captación por grupos delictivos.

Con la reforma, se establece que el fiscal investigará y acusará, el imputado tendrá defensa plena y el juez actuará únicamente como árbitro, reemplazando el modelo inquisitivo tradicional.