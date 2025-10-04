De vender alfajores en la calle a la Selección Argentina: La historia del elegido por Scaloni

Lautaro Rivero, defensor de 21 años, se ganó un lugar en la selección argentina para los amistosos de octubre tras una destacada temporada en River Plate y Central Córdoba. Su historia de superación, que incluye vender alfajores, flores y cuadernos en su adolescencia para mantenerse mientras perseguía su sueño de jugar en Primera, se viralizó en redes sociales y despertó admiración.

Rivero se formó en las inferiores de River desde 2018 y se consolidó como titular en Central Córdoba, donde fue clave en la histórica conquista de la Copa Argentina y en la participación del equipo en la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo lo repescó para River, donde logró imponerse sobre defensores de jerarquía y convertirse en titular.

"Lo primero que quiero es que mi familia esté mejor y puedan tener todo lo que se merecen"

La convocatoria de Lionel Scaloni marca su debut en la selección mayor, sin pasar por categorías juveniles. Rivero integrará la delegación que enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos durante la fecha FIFA de octubre, demostrando que su esfuerzo y resiliencia lo llevaron a cumplir un sueño que empezó en los potreros de Moreno.

Además, el defensor destacó la importancia de su familia en su carrera. “Mi primer objetivo es poder ayudar a mi familia. Somos muy humildes y sacrificados; lo primero que quiero es que estén mejor y puedan tener todo lo que se merecen”, declaró en una entrevista, subrayando que el apoyo de sus padres y hermanos fue fundamental para su progreso.

Su historia también sirve como ejemplo para jóvenes futbolistas: con trabajo constante, disciplina y perseverancia, Rivero logró superar obstáculos que podrían haber detenido a muchos. De ser un adolescente que vendía en la calle a consolidarse como titular en River y llegar a la Albiceleste, su recorrido refleja el poder del esfuerzo y la dedicación.