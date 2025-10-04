Urtubey recorre los 60 municipios: “Vamos a ser la voz y la fuerza de los salteños en el Senado”

Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional por Fuerza Patria Salta, continúa recorriendo los 60 municipios de la provincia, consolidando su cercanía con los salteños y fortaleciendo un proyecto político que nace desde el interior profundo.

En los últimos días, Urtubey visitó La Poma, Coronel Moldes, La Viña y Guachipas, donde dialogó con los vecinos, escuchó sus inquietudes y compartió propuestas para mejorar la calidad de vida en cada rincón de la provincia.

En La Poma, los vecinos le expresaron su preocupación por la falta de infraestructura y servicios esenciales. “Acuérdese de nosotros. Vivimos y trabajamos mucho, pagamos impuestos como todos, pero seguimos sin rutas y sin médicos en el hospital”, le dijo una vecina.

Urtubey respondió con un fuerte compromiso:

“Vamos a cambiar eso. Los pueblos tienen que crecer, tienen que ir para adelante, no para atrás. Nosotros hemos conformado Fuerza Patria porque es la única fuerza capaz de frenar el ajuste de Milei y de defender a los salteños. Vamos a ser su voz, su espada si hay que pelear y su hombro si nos tenemos que abrazar”.

En Coronel Moldes, Urtubey remarcó la necesidad de “cambiar el modelo de país” y señaló que “Milei está destruyendo el consumo y el turismo, lo que significa menos trabajo para los municipios de Salta”.

Durante su paso por Guachipas, acompañado por Nora Giménez, candidata a senadora nacional por Fuerza Patria Salta, los vecinos plantearon las dificultades para realizar trámites de ANSES y acceder a servicios básicos:

“Los más vulnerables son los que más sufren este ajuste salvaje”, expresó una vecina.

Urtubey también visitó la Empresa Social Textil Guachipas, inaugurada en 2014 durante su gestión como gobernador, donde se producen más de 5.000 prendas al año. Allí destacó el valor del trabajo local: “Las empresas sociales son un ejemplo de desarrollo comunitario. Tenemos que replicarlas en todos los municipios para generar empleo y dignidad”.

“Este recorrido por los 60 municipios no es una campaña: es una forma de vida. Es estar con la gente, escuchar, aprender y comprometerse. Desde el Senado, vamos a defender a Salta con fuerza y con esperanza”, afirmó Urtubey.