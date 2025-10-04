Video de luz misteriosa en la madrugada: ¿meteorito, objeto espacial o fenómeno inexplicable?

Durante los primeros minutos de este sábado 4 de octubre, una intensa luz descendió por el cielo y sorprendió a vecinos de distintas provincias de la región de Cuyo. El fenómeno fue captado en video y difundido en redes sociales, generando especulaciones sobre su origen: ¿un meteorito, restos espaciales o algo fuera de lo común?

Testigos relataron que el destello fue breve pero muy luminoso, visible desde varios puntos y acompañado de una estela brillante. Hasta el momento no se emitieron comunicados oficiales por parte de organismos astronómicos o de defensa civil que expliquen el suceso.

En las últimas semanas se registró un hecho comparable en la provincia del Chaco, donde cayó un objeto desconocido que iluminó el cielo de Puerto Tirol. El artefacto dejó un pequeño cráter en una zona rural y fue analizado por especialistas, quienes determinaron que se trataba de la vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial, con presencia de hidrazina, un compuesto químico altamente tóxico utilizado como propulsor.

Otro antecedente recordado es el Bólido de Santiago del Estero, ocurrido el 21 de abril de 2013, cuando un meteoro ingresó a la atmósfera y iluminó el cielo de varias provincias del norte argentino. Aquella madrugada, miles de personas observaron un resplandor tan potente que convirtió la noche en día durante algunos segundos. En zonas rurales se hallaron fragmentos que fueron analizados por astrónomos y científicos, confirmando que se trataba de material meteórico.

El fenómeno registrado este sábado presenta similitudes con ambos casos: una luz descendente con estela brillante y duración breve, sin evidencia —por ahora— de impacto ni sonido. Expertos consultados indican que podría tratarse de un bólido (meteoro muy luminoso) o de restos espaciales en reentrada atmosférica, aunque hasta no contar con análisis oficiales, no se descarta ninguna hipótesis.

Mientras tanto, los videos y testimonios continúan circulando en redes sociales y alimentan el misterio. ¿Qué fue realmente lo que cruzó el cielo cuyano?

Las próximas horas podrían traer respuestas, o más preguntas.