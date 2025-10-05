Bomberos al ataque: Lograron sofocar varios incendios en distintos puntos de la ciudad

Equipos de Bomberos de la Policía y bomberos voluntarios trabajaron este domingo en distintos sectores de la ciudad de Salta para controlar varios incendios de pastizales registrados durante la jornada.

Los focos ígneos se produjeron en barrio Mi Refugio, Villa Palacios, avenida Gato y Mancha, avenida del Carnaval y sobre la ruta 26, a la altura del kilómetro 8, en la zona de San Luis.

Las llamas fueron controladas y las dotaciones continúan realizando tareas de enfriamiento para evitar que el fuego se reactive.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Bomberos recordaron la importancia de no realizar quemas de pastizales, residuos o restos de poda, y de no arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos, ya que estas acciones pueden desencadenar incendios con graves consecuencias ambientales.

Ante cualquier situación de emergencia, se recomienda comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911.