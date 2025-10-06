Una juntada descabellada, se festeja el Día Internacional del Pelado en Salta

Este 6 de octubre, en vísperas del Día Internacional del Pelado, Francisco Arcuri, representante de los pelados en Salta, organiza una celebración especial. El evento se realizará por la noche e incluirá sorteos con premios destacados, entre ellos tres celulares.

Arcuri adelantó en MuriShow que mañana habrá más reuniones, y los interesados podrán enterarse de los horarios y lugares a través del grupo de WhatsApp o de sus redes sociales. En la primera juntada, realizada en la Plazoleta 4 Siglos, participaron unas 50 personas, y muchas se sumaron de último momento.

Quienes quieran unirse a esta comunidad pueden contactarse con @pela.gymm en Instagram y TikTok para recibir información y formar parte de futuras actividades.