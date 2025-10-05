Rescate en la montaña: Una mujer sufrió una descompensación en la Quebrada de San Lorenzo

Ocurrió anoche, con la intervención de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, efectivos de Comisaría 9, el Grupo Amigos de la Montaña y un guía de la zona. El operativo se activó tras una alerta al Sistema de Emergencias 911.

La Policía de Salta luego de un pedido de auxilio al Sistema de Emergencias 911 trabajó en el rescate de una mujer mayor de edad que se encontraba junto a dos acompañantes en Laguna Seca, Quebrada de San Lorenzo. La mujer de 24 años, sufrió una descompensación en el lugar.

De inmediato la joven fue auxiliada y trasladada por rescatistas del Grupo Operativo de Rescate en Altura de la Policía, junto a Bomberos Voluntarios, el Grupo Amigos de la Montaña y un guía de la zona.

Finalmente, en la base del cerro fue asistida por personal de salud, sin necesidad de traslado hospitalario.