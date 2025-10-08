Era amigo de la familia y abusó de dos hermanos: "Mamá, a mí también me hizo lo mismo"

Un hombre de 34 años fue condenado a seis años de prisión efectiva tras reconocer su culpabilidad en el abuso sexual con acceso carnal de dos niños de 12 y 14 años. El agresor era una persona de máxima confianza para la familia. Se había criado con la madre de las víctimas, lo que le permitía el ingreso habitual al domicilio y tener tiempo a solas con los menores.

El condenado solía llevar a los hermanos a su casa, en el barrio 15 de Septiembre, durante los fines de semana. Les había acondicionado un cuarto con cama, televisor y una Play Station 5 para que se quedaran a dormir, práctica que se intensificaba cuando la madre trabajaba.

El abuso contra el menor de los hermanos comenzó cuando este tenía apenas 4 o 5 años. El hombre lo manipulaba con regalos como celulares, dinero y recargas para juegos, y además lo amenazaba con contar a su madre que le gustaban "esas cosas" si revelaba lo sucedido. El niño de 14 años, por su parte, señaló que su primer abuso ocurrió a los 7 u 8 años.

La verdad salió a la luz el domingo 31 de agosto. Luego de un regreso de una feria en Vaqueros, el niño más pequeño discutió con el agresor y le advirtió que contaría todo. Al llegar a casa, le envió un mensaje a su madre.

Al leer el mensaje, la madre se dirigió a la Comisaría. En el camino, el hermano mayor, de 14 años, al ver la situación, confesó: “Mamá, a mí también me hizo lo mismo”. La madre sufrió una descompensación y se desmayó ante la doble revelación.

Casi simultáneamente, y al saber que los abusos habían sido descubiertos, el acusado intentó autolesionarse con un corte en el cuello en su domicilio. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo bajo custodia policial.

Finalmente, un juez de Garantías declaró procedente el acuerdo y lo sentenció a seis años de prisión efectiva, según señaló ElNuevoDiario.