¡Una buena! Poliparteros ayudaron a dar a luz en pleno centro, ¿dónde fue?

En medio de tantas noticias pálidas, malas, o difíciles de atravesar que se conocen a diario, ahora llega una noticia que emociona ante el heroísmo de dos efectivos de la Policía quienes se pusieron la capa y ayudaron a una mujer a dar a luz en pleno centro salteño.

¿Cuáles son los detalles de este caso peculiar? Según la información compartida por Radio Salta, este episodio tuvo lugar cerca de las 12.30 horas de este martes, en el centro capitalino, más precisamente en la zona de calles Pellegrini y Caseros.

Fue por ese cuadrante donde se desplazaba un vehículo de la fuerza con dos efectivos quienes, al llegar a esa esquina, transeúntes les hicieron señas para que pararan y se bajaron del rodado para brindar asistencia.

Ocurre que, en el lugar, se encontraba una mujer de aproximadamente 30 años, quien se hallaba en trabajo de parto. Fue cuando los uniformados se acercaron y, dándole las primeras atenciones, lograron que la mujer pudiera tener a su bebé.

Más allá de esa primera asistencia, los policías subieron a la madre y al recién nacido, para llevarlos hasta el hospital Materno Infantil donde, afortunadamente, los profesionales resaltaron que tanto mamá y bebé se encuentran en buen estado de salud.

Dato que se mencionó es que estos policías, el sargento ayudante Cristian Pacheco y el sargento Mario Sumbay, pertenecen a la subcomisaría de La Caldera quienes, al momento de la asistencia, habían venido a Salta a buscar el patrullero de un service y se encontraban de regreso a la comuna vecina.