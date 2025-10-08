Renunció una integrante del Tribunal de Cuentas Municipal ¿de quién se trata?

Municipal08/10/2025
A través del Decreto N° 576 publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Municipalidad, el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, aceptó la renuncia de la Dra. Ana Verónica Díaz Gálvez a su cargo de vocal del Tribunal de Cuentas Municipal, con efecto a partir del 2 de octubre de 2025.

La funcionaria había sido designada en el cargo mediante el Decreto N° 55/22, y su dimisión fue presentada de manera voluntaria, conforme lo establece la normativa vigente.

El decreto municipal indica que la decisión de la Dra. Díaz Gálvez “constituye un derecho”, y que el Departamento Ejecutivo Municipal procedió a su aceptación formal, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica Municipal.

Asimismo, se instruyó al Tribunal de Cuentas Municipal y a la Secretaría de Hacienda a tomar razón del acto administrativo, y se dispuso su notificación conforme a lo previsto en el Decreto N° 325/24.

El documento oficial lleva la firma del intendente Emiliano Durand, junto al secretario Legal y Técnico, Miguel Núñez Najle, y el secretario de Hacienda, Facundo Furió. 

