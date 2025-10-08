Caso Jimena Salas: La ex de uno de los acusados reconoció la mochila y el llavero del Albo

En una nueva jornada de juicio que busca esclarecer la muerte de Jimena Salas, declararon la jornada de hoy 11 testigos. Entre ellos, declaró la exnovia de Javier Saavedra y dueña del caniche.

La mujer que mantuvo relación con uno de los acusados entre el 2015 y el 2021. Ambos se conocían desde la Universidad. Según relató, en noviembre del 2016, su ex le regaló el caniche a quien nombró Bonis.

Reconoció que por una cuestión organizativa su expareja cuidaba del perro y que era habitual que intercambiaran fotos y videos de la perrita, hasta que murió en mayo de 2018, como consecuencia de un accidente.



En el interrogatorio, ante la falta de recuerdos precisos, se le exhibierion fotografías de un siniestro vial que sufrieron durante los primeros días de enero de 2017 en San Lorenzo, donde se veía el automóvil Vento color marrón en el que se movilizaban, y los rasgos fisonómicos y vestimenta del sospechoso. Quedó plasmado que en ese momento usaba cabello crecido, anteojos de receta, barba, y vestía un buzo de hilo color negro.

Luego se le enseñaron fotografías de calzado que usaba su novio y dijo que no los recordaba. Respecto a los anteojos mencionó que los usaba para leer o conducir y que vestía sencillo, que no disponía de muchas prendas en su vestuario.

Tras la exhibición de las fotografías tomadas por la víctima y otras testigos, reconoció la mochila verde tipo militar que usaba su entonces novio y el llavero que en ellas se exhibe.

A la mujer se le preguntó por las imágenes del perro difundidas en la época de la mujer de Jimena, y recordó que ella también entró el shock porque reconoció que en las imágenes, el parecido con su mascota era muy grande. Le preguntó a su ex, y él le manifestó que también le generó sorpresa.

En relación al día del femicidio, dijo que ese día se contactó con novio, y que ella estuvo en su casa durante toda la jornada y que recién en la tarde, este le envió videos de la perrita jugando en una plaza de parque Belgrano.