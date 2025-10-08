Intimaron a la Sociedad Rural para que arregle las veredas

A través de la Resolución N° 212, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta resolvió rechazar el descargo presentado por la Sociedad Rural Salteña en relación al Acta de Infracción N° 1451/2024, y ratificó la obligación de la entidad de construir las veredas perimetrales en el inmueble de su propiedad, conforme lo establece la Ordenanza N° 13.778 y sus modificatorias.

La medida fue adoptada luego de que la Sociedad Rural argumentara, en su presentación, que en el año 2012 había ofrecido en donación con cargo al municipio un inmueble identificado con Matrícula N° 65.817, condicionando dicha donación a la construcción de veredas y tribunas en su predio.

Según la entidad, el municipio habría aceptado el ofrecimiento mediante una nota administrativa en 2013.



Sin embargo, el análisis efectuado por la Secretaría de Obras Públicas determinó que la Nota N° 252 del 27 de mayo de 2013, emitida en su momento por la Jefatura de Gabinete, no constituye un acto administrativo válido de aceptación de la donación ni de los cargos asociados.

De acuerdo con lo establecido por los artículos 22 y 52 de la Carta Orgánica Municipal, la aceptación de una donación con cargo requiere una Ordenanza dictada por el Concejo Deliberante, lo que no ocurrió en este caso.

Por ese motivo, el municipio consideró que las obligaciones de construcción de veredas nunca fueron asumidas por la Municipalidad, y que siguen siendo responsabilidad de la Sociedad Rural Salteña.

