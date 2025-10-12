Orán ya trabaja en la reforma de la Carta Orgánica: esta semana votan los primeros dictámenes

El senador y presidente de la Convención Municipal, Juan Cruz Curá, destacó el consenso alcanzado entre los convencionales y adelantó que el lunes se realizará la primera sesión ordinaria.

El senador por Orán y presidente de la Convención Municipal, Juan Cruz Curá, confirmó en SinVueltas que el cuerpo ya se encuentra trabajando activamente en la reforma de la Carta Orgánica de la ciudad, y anticipó que esta semana se votarán los primeros dictámenes en comisión.

“Hemos, en una primera etapa, elegido autoridades y aprobado el reglamento interno de la Convención Constituyente Municipal, porque cuando se conforma no tiene reglamento, entonces hay que ponerse de acuerdo”, explicó Curá.



En ese sentido, destacó el espíritu de diálogo entre los representantes: “Somos doce convencionales de diferentes ideologías que la gente ha elegido, y destaco el trabajo de todos, porque hemos podido congeniar un reglamento y elegir las autoridades”.

El legislador, que fue elegido presidente de la Convención, celebró el inicio formal del proceso y detalló la organización interna: “Ya estamos trabajando, hemos conformado cuatro comisiones y dos de labor parlamentaria, elegimos los miembros y los presidentes de cada una. Esta semana ya se han dado dictámenes a diferentes proyectos y el lunes que viene tendremos la primera sesión ordinaria, a las 15:30, en Orán”.

Según precisó Curá, durante esa sesión se votarán los primeros puntos que podrían integrar la nueva Carta Orgánica Municipal. “Ya tenemos dictámenes de comisión para poder empezar el trabajo de sesiones”, afirmó.

Curá subrayó el objetivo central del trabajo constituyente: “Queremos darle a nuestra ciudad una Carta Orgánica moderna, transparente, en la que la gente se sienta reflejada y que sea realmente participativa”.