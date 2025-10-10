Demoraron a un hombre por un intento de robo a mano armada en un comercio de zona norte

El procedimiento se realizó ayer en zona norte de Capital tras una alerta al Sistema de Emergencias 911 a cargo del Departamento Seguridad Urbana. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Ayer, efectivos de Seguridad Urbana demoraron a un hombre por intentar sustraer elementos de un comercio mediante amenazas con arma blanca en un comercio de barrio Unión.

La intervención se registró tras una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911.

En ese marco, se logró ubicar e identificar al sospechoso, un hombre mayor de edad.

Intervino la Fiscalía Penal 1.