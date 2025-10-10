Robó parlantes y golosinas de una escuela: Fue condenado a prisión efectiva

Un hombre fue condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva por haber robado distintos elementos del interior de la Escuela N° 4320 “San Agustín”, ubicada sobre la Ruta Provincial 22, en jurisdicción de Cerrillos.

El hecho ocurrió durante la mañana del 7 de julio pasado, cuando el acusado escaló una tapia de dos metros para ingresar al sector de aulas del establecimiento educativo. Una vez dentro, sustrajo dos parlantes, una pava eléctrica y golosinas del kiosco, entre otros elementos.

Al momento de su detención, parte de los objetos robados fueron encontrados en su poder, y un testigo declaró haberlo visto intentando vender uno de los parlantes.

Durante la audiencia de juicio abreviado, la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VI del Tribunal de Juicio del Distrito Centro. Tras la confesión del acusado, la jueza Mónica Mukdsi dictó la sentencia y lo declaró reincidente por primera vez.