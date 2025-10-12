Gato por liebre: Decía transportar botas quirúrgicas, pero llevaba más de 900 millones de contrabando

Un camión de gran porte que provenía de Paraguay y tenía como destino la provincia de Buenos Aires fue interceptado por Gendarmería Nacional en la localidad chaqueña de Colonia Benítez, donde los efectivos descubrieron que el conductor transportaba 602.500 atados de cigarrillos ocultos bajo una carga falsa de “botas quirúrgicas desechables”.

El procedimiento se realizó en la madrugada del miércoles 9 de octubre, durante un control documentológico en el kilómetro 1.020 de la Ruta Nacional N.º 11, a cargo de efectivos de la Sección Núcleo y la Patrulla Fija “Puente General Belgrano” del Escuadrón 51 “Fontana”.

Durante la inspección, el conductor —de nacionalidad paraguaya— presentó un Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduaner que, tras un análisis minucioso, mostraba signos de adulteración. La falsificación del documento fue el punto de partida para el hallazgo.

Con la intervención del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia y en coordinación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el vehículo fue trasladado hasta el Escuadrón 51 para una requisa completa.

En presencia de testigos y bajo autorización judicial, los gendarmes abrieron los precintos del camión y hallaron 602.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, equivalentes a 60.250 cartones sin aval aduanero, en infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).

El cargamento fue valuado en 971 millones de pesos, y además se procedió al secuestro del camión, el acoplado, un teléfono celular y documentación de interés para la causa. El conductor quedó detenido a disposición de la Justicia Federal.