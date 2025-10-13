IPV: Se viene un nuevo sorteo de viviendas para el interior de la provincia

Están próximos a finalizar 48 departamentos en Rosario de la Frontera, 40 casas en Coronel Moldes y 40 viviendas en Apolinario Saravia. Es por ello, que desde el Instituto Provincial de la Vivienda, se convoca a quienes a posibles adjudicatarios a mantener su documentación en regla.

Aquellas familias que aún no estén inscriptas en el IPV, deben iniciar el trámite vía online completando el formulario que se encuentra disponible en la web del organismo las 24 horas. Una vez que el solicitante reciba el mail de confirmación tendrá que presentar en forma presencial documentación respaldatoria para finalizar la inscripción.

El cronograma de actualización de las fichas sociales es el siguiente: