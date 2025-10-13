El polémico gesto de los organizadores del GP de Brasil con Franco Colapinto que generó enojo

El Gran Premio de Brasil será nuevamente la única cita sudamericana del calendario 2025 de la Fórmula 1, y ya está envuelto en polémica. Los organizadores del evento presentaron el póster oficial y dejaron afuera a Franco Colapinto, algo que generó sorpresa y enojo entre los fanáticos argentinos.

En la imagen principal aparecen Gabriel Bortoleto, en el centro como anfitrión local, junto a Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri y Lewis Hamilton. Sin embargo, no figura Colapinto, pese a ser uno de los dos únicos pilotos sudamericanos en la parrilla.

La omisión fue interpretada por muchos como un desaire hacia el argentino, que tendrá una fuerte presencia de hinchas en las tribunas de Interlagos que irán a alentar al piloto de Alpine.

El polémico póster oficial del Gran Premio de Brasil

Será la segunda vez que Colapinto corra en el trazado paulista, luego de su debut en 2024 con Williams, donde sufrió un accidente bajo la lluvia. Este año, llega en plena consolidación con Alpine, equipo que podría confirmarlo como piloto titular para 2026.

Día y horarios confirmados del Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de San Pablo 2025 se desarrollará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre. El viernes habrá entrenamientos libres (12:30 a 13:30) y clasificación Sprint (15:00). El sábado se correrá la Sprint (11:00) y la clasificación (15:00), mientras que la carrera principal será el domingo a las 14:00 (hora argentina).