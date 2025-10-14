Camino al Mundial: Con el regreso de Messi, Argentina juega ante Puerto Rico

La Selección Argentina cierra este martes su gira por Estados Unidos con un amistoso frente a Puerto Rico, desde las 21 horas y con transmisión de TyC Sports.

En la última práctica en Miami, el técnico Lionel Scaloni paró un equipo con Lionel Messi y José Manuel “Flaco” López como dupla ofensiva, lo que perfila la formación que saldría al campo.

El entrenador planea rotar casi todo el equipo que venció 1-0 a Venezuela, con el objetivo de dar minutos a los futbolistas que aún no sumaron juego en esta fecha FIFA. Entre ellos, se destaca el posible debut del delantero del Palmeiras, quien compartiría ataque con el capitán argentino.

Scaloni confirmó en conferencia que Messi jugará un rato, siempre que esté en condiciones físicas. Todavía no definió si el rosarino será titular o ingresará en el segundo tiempo. En caso de que inicie en el banco, Nico Paz podría repetir desde el arranque.

Además del “Flaco” López, otros dos jugadores podrían tener su presentación con la Albiceleste: Aníbal Moreno, también de Palmeiras, y Lautaro Rivero, defensor de River Plate, ambos citados para esta gira y a la espera de su oportunidad.

De acuerdo al último ensayo, solo dos futbolistas repetirían respecto al equipo que enfrentó a Venezuela: Emiliano “Dibu” Martínez, que busca acercarse al récord de vallas invictas de Sergio Romero, y Giovani Lo Celso, quien volverá a ocupar un lugar en el mediocampo.

La probable formación argentina ante Puerto Rico sería:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.

El cuerpo técnico aprovechará este último compromiso antes del regreso al país para evaluar variantes de cara a la Copa del Mundo 2026, donde Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar.