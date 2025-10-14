Venta ilegal de animales: También hay descontrol en redes sociales

Esta semana se conoció a través de videos cómo en la feria de barrio Solidaridad se venden animales sin ningún tipo de control. En las imágenes se puede ver conejos, gallina y perros.

Sin embargo, no es el único lugar donde hay falta de control, la venta de animales se trasladó a través de redes sociales donde por $20.000 pesos y a domicilio se puede comprar un conejo, a $2.500 una gallina o aprovechar la promoción y llevarte 30 gallinas a $2.000 cada una.

“Se las retira por Chicoana, a Salta no hacemos envío. Son gallinas grandes de 80 semanas” explican en la publicación. También se pueden comprar gallos de raza a $20.000 pesos cada uno.

En el caso de los perros, se ofrecen todo tipo de perros, asegurando que cuentan con las vacunas correspondientes y son de raza.