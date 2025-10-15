La prensa inglesa destaca a Franco Colapinto como el piloto ideal para Alpine en 2026

Franco Colapinto se perfila como la mejor opción para seguir como titular en Alpine de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, según un análisis del prestigioso medio inglés Autosport. El joven piloto argentino, de 22 años, debutó en la F1 en 2024 con Williams y luego se unió a Alpine como piloto de reserva, asumiendo el rol de titular este año.

Pese a las dificultades del A525, considerado poco competitivo, Colapinto logró destacarse en varias competencias, superando incluso a su compañero Pierre Gasly en clasificaciones y posiciones finales. Stuart Codling, periodista de Autosport, aseguró que prescindir del bonaerense ahora “sería imitar los errores de Red Bull, que culpó a los pilotos por problemas del coche”.

Ed Hardy, otro analista del medio, resaltó que “el entorno desordenado de Alpine ha dificultado el desarrollo de Colapinto” y que su rendimiento podría mejorar considerablemente con estabilidad y un coche competitivo. Ambos coincidieron en que el argentino es el indicado para acompañar a Gasly, incluso frente a otros nombres considerados como alternativas.

El reconocimiento la prensa inglesa refleja el potencial del joven piloto y subraya la importancia de confiar en su desarrollo, mientras Alpine se prepara para afrontar la próxima temporada con un segundo asiento cada vez más bajo la lupa.