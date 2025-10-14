Incendio en Ruta 34: Piden precaución, el humo complica la visibilidad

Sociedad14/10/2025
Incendio ruta 34

Un incendio de pastizales afecta la zona de la Ruta Nacional 34, a la altura de Yuto, Jujuy. Automovilistas que circulan por el lugar alertaron sobre la intensa presencia de humo que dificulta la visibilidad y hace casi imposible respirar.

avion incendioIncendios en el norte: Cada vuelo para sofocar las llamas cuesta más de 3000 dólares

El foco se encuentra en cercanías a la localidad jujeña de Yuto, por lo que se recomienda extrema precaución a quienes transiten por el tramo, tanto en dirección a Orán como en dirección contraria.

Se encuentra personal trabajando en la zona para controlar las llamas. Se solicita reducir la velocidad y, de ser posible, evitar circular por el sector hasta que se normalice la situación.

narcomodeloDetienen a un prófugo vinculado a la banda de la narcomodelo Martina Oliva

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día