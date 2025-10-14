Incendio en Ruta 34: Piden precaución, el humo complica la visibilidad

Un incendio de pastizales afecta la zona de la Ruta Nacional 34, a la altura de Yuto, Jujuy. Automovilistas que circulan por el lugar alertaron sobre la intensa presencia de humo que dificulta la visibilidad y hace casi imposible respirar.

El foco se encuentra en cercanías a la localidad jujeña de Yuto, por lo que se recomienda extrema precaución a quienes transiten por el tramo, tanto en dirección a Orán como en dirección contraria.

Se encuentra personal trabajando en la zona para controlar las llamas. Se solicita reducir la velocidad y, de ser posible, evitar circular por el sector hasta que se normalice la situación.