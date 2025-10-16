Se durmió manejando, huyó de la policía y causó daños en una camioneta

El 12 de octubre de 2025 a las 7.43 ingresó un reporte al Sistema de Emergencias 911 informando que en calle Vicente López había un auto Peugeot 308 estacionado en doble fila y en el interior una mujer durmiendo.

De inmediato se trabajó con el Centro de Videovigilancia y el Centro de Coordinación Operativa. Se envió una patrulla al lugar. La Policía constató el hecho, despertó a la conductora y le solicitó que se estacione, para identificarla, en ese contexto la mujer se fugó ocasionó daños en una camioneta estacionada y circuló en contramano por calle Necochea.

Se realizó una persecución hasta Aniceto Latorre donde fue demorada. Se hizo el test de alcoholemia correspondiente. Presentaba 1.41 gramos de alcohol en sangre. El vehículo quedó secuestrado.

Se labró el acta de infracción correspondiente. Intervino la Fiscalía Penal 2. El dueño de la camioneta dañada radicó la denuncia correspondiente. La causante del hecho era una mujer de 26 años con domicilio en San Lorenzo.