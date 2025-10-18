Los Paseos Artesanales se preparan para un fin de semana a pura música y danza

Ofreciendo una amplía variedad de productos y actividades de recreación imperdibles, los Paseos Artesanales se encuentran abiertos des 10:00 a 21:00 y están ubicados en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas. Desde la Municipalidad de Salta invitaron a locales y turistas a visitarlos durante este fin de semana que contarán con actividades especiales.

En el Paseo de los Poetas, se realizará un encuentro de tango junto a “Milonga Itinerante”. De 18 a 19 horas, los profesores Sergio Pineda y Cecilia Venecia dictarán una clase abierta y gratuita de tango. Luego, la tarde continuará con una milonga para todos aquellos que deseen bailar. Está destinada tanto a quienes se inician en el tango como a quienes ya tienen experiencia. No es necesario concurrir con pareja ni contar con conocimientos previos.

En la Plaza Güemes, a partir de las 18 horas, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de danza a cargo de Academia Raga (Danzas de la India) y Studio 54, dirigida por el profesor César Guantay.

En ambos paseos, la Banda Municipal 25 de Mayo acompañará las actividades con un repertorio festivo y alusivo, sumando un toque musical que completará la propuesta cultural.